Die im vergangenen Jahr vom Bundestag verabschiedete Reform des Sexualstrafrechts stößt bei unabhängigen Experten auf Kritik.

Die Mitglieder einer vom Justizministerium eingesetzten Kommission plädieren dafür, einige der Verschärfungen zu streichen. Das geht aus dem Abschlussbericht hervor, den das Gremium heute in Berlin vorstellt. Er liegt dem Deutschlandfunk vor.



Unter anderem bemängeln die Experten darin einen Paragrafen, der als Reaktion auf die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht geschaffen wurde und Angriffe aus einer Gruppe heraus unter Strafe stellt. Sie bezeichnen ihn als "symbolisches Strafrecht", weil er in der Praxis kaum Anwendung finden werde. Zudem bemängelt die Kommission die Umsetzung des Prinzips "Nein heißt Nein" bei der Ahndung von Vergewaltigungen und sexueller Nötigung.



Bundesjustizminister Maas hatte die Experten im Frühjahr 2015 damit beauftragt, das Sexualstraftrecht grundlegend zu überarbeiten. Unter dem Eindruck der Kölner Silvesternacht wurde die geplante Reform beschleunigt. Der Bundestag verabschiedete sie im Juli 2016 und kam den Empfehlungen der Kommission damit zuvor.