Eine Expertenkommission hat Bedenken gegen einige der Neuregelungen im Sexualstrafrecht, die der Bundestag vergangenes Jahr verabschiedet hatte.

Das Gremium, das der Bundesjustizminister einberufen hatte, legte in Berlin den Abschlussbericht vor. Die Fachleute empfehlen, mehrere Verschärfungen zu streichen, die wegen der Vorfälle in der Kölner Silvesternacht 2015/2016 beschlossen wurden. Dazu zählt die Ahndung von Übergriffen aus Gruppen heraus. Die Experten nennen das ein "symbolisches Strafrecht", weil es in der Praxis kaum Anwendung finde.



Die Kommission hatte sich mit allen Bereichen des Sexualstrafrechts befasst und Reformen vorgeschlagen. Die Ereignisse von Köln führten dazu, dass der Bundestag Verschärfungen beschloss, bevor der Bericht der Kommission vorlag.



In der Silvesternacht 2015/2016 hatte es vor allem am Hauptbahnhof von Köln massive Übergriffe auf Frauen gegeben.