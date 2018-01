Mehr als 300 Hollywood-Künstlerinnen haben eine Aktion gegen sexuelle Belästigung gestartet.

Zahlreiche Prominente riefen dazu auf, sich der Initiative "Time's Up" - "Die Zeit ist um" - anzuschließen. Sie versprachen, künftig auch weniger privilegierten Frauen wie Arbeiterinnen, Kellnerinnen und Zimmermädchen Schutz vor und Rechtshilfe nach sexuellen Angriffen zu bieten. Die "New York Times" berichtet, Spenden hätten einen Fonds für Rechtsbeihilfe ermöglicht, der umgerechnet bereits über knapp 11 Millionen Euro verfüge. Weitere Ziele der Initiative sind mehr Geschlechtergleichheit in Filmstudios und Talentagenturen sowie strengere Gesetze für sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz. - Der Initiative gehören Schauspielerinnen, Regisseurinnen, Produzentinnen und Drehbuchautorinnen an.

