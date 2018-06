Die deutsche Kulturbranche soll eine Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung bekommen.

Wie Kulturstaatsministerin Grütters erklärte, reagieren Kultur- und Medienverbände damit auf die #MeToo-Debatte über sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch. An der Gründung der Einrichtung wollen sich unter anderem die Gewerkschaften der Sender ARD und ZDF, die Deutsche Filmakademie und der Verband Deutscher Filmproduzenten beteiligen, sowie Vertreter mehrerer Theater und Orchester. Die unabhängige Anlaufstelle soll künftig Beschwerden Betroffener prüfen, sowie in der Prävention und Aufarbeitung sexueller Gewalt aktiv werden. Die Bundesregierung wolle zunächst 100.000 Euro für die Institution bereitstellen, kündigte Grütters an. Für sie persönlich sei das Projekt ein wichtiges politisches und menschliches Anliegen. Die Zeit des Schweigens müsse vorbei sein, sagte die CDU-Politkerin.

