Gegen die britische Hilfsorganisation Oxfam sind weitere Vorwürfe im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen bekannt geworden.

Die Zeitung "The Times" berichtet, ein leitender Mitarbeiter des Hilfseinsatzes in Haiti sei noch ein Jahr lang weiter beschäftigt worden, obwohl mehrere Mitarbeiterinnen von Übergriffen berichtet hatten. Eine Sprecherin erklärte nun, das Verhalten mancher früherer Mitarbeiter sei vollkommen inakzeptabel gewesen. Inzwischen gebe es eine vertrauliche Hotline, bei der Vorfälle gemeldet werden könnten. Eine unabhängige Kommission werde alle Vorwürfe prüfen. Den Hilfseinsatz in Haiti musste Oxfam aufgrund der Enthüllungen unterbrechen.

