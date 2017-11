Vor dem Hintergrund der Belästigungsvorwürfe gegen britische Politiker hat Premierministerin May zu mehr Respekt aufgerufen.

Frauen und Männer müssten ihrer Arbeit nachgehen können, ohne sich vor Belästigungen, Schikanen und Einschüchterungen fürchten zu müssen, sagte May vor Geschäftsleuten in London. Die Premierministerin will sich im Laufe des Tages mit den Vorsitzenden anderer Parteien treffen, um eine gemeinsame Linie im Kampf gegen sexuelle Übergriffe zu finden.



Im Zusammenhang mit den Vorwürfen war bereits Verteidigungsminister Fallon zurückgetreten. Mehrere Abgeordnete wurden suspendiert. Ermittlungen werden auch gegen Kabinettschef Green geführt, der die Vorwürfe allerdings als politische Hetzkampagne zurückwies.