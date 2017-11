"Blatter hat meinen Po begrapscht", beschuldigt ihn US-Torhüterin Hope Solo.

Die zweimalige Olympiasiegerin berichtet in der portugiesischen Wochenzeitung "Expresso", sie sei geschockt gewesen, habe sich aber dann zusammenreißen müssen, weil sie unmittelbar danach die Bühne betreten musste. Ein Vorfall wie dieser sei außerdem keine Ausnahme im Frauenfußball. In ihrer ganzen Karriere habe sie so etwas erlebt, berichtet die 36-Jährige weiter. Belästigungen passierten nicht nur in Hollywood.

Der beschuldigte Ex-FIFA-Präsident Blatter wies alle Anschuldigungen zurück. Sein Sprecher Thomas Renggli sagte, die Vorwürfe seien lächerlich. Für die Zukunft hofft Hope Solo, dass noch mehr Sportlerinnen öffentlich über ihre Erfahrungen Auskunft gäben. Eigentlich sei es ihre Art, die Leute direkt zu konfrontieren. Sie habe Blatter allerdings nach der Preisverleihung nie wiedergesehen.