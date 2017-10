Die New Yorker Polizei rollt eine bereits abgeschlossene Ermittlung gegen den US-Filmproduzenten Weinstein wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe neu auf.

Wie die Behörde mitteilte, geht es um einen Vorfall aus dem Jahr 2004. Es werde untersucht, ob es zusätzliche Beschwerden und Hinweise dazu gebe. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Frauen Weinstein sexuelle Belästigungen bis hin zu Vergewaltigung vorgeworfen. Offenbar gibt es auch in London Ermittlungen gegen den Produzenten. Dabei soll es sich um einen Fall aus den 80er Jahren handeln.



Die Oscar-Akademie will am Samstag in einer Dringlichkeitssitzung über den möglichen Ausschluss Weinsteins beraten. Das in den Vorwürfen beschriebene Verhalten sei widerlich, abscheulich und stehe im Widerspruch zu den hohen Standards der Akademie und der kreativen Gemeinschaft, für die sie stehe, zitierte der "Hollywood Reporter" aus einem Statement der Akademie.