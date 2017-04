Der TV-Moderator Bill O'Reilly muss den konservativen amerikanischen Kabelsender Fox verlassen.

O'Reilly und sein Sender sollen laut New York Times mehr als zwölf Millionen Euro Schweigegeld an fünf Frauen gezahlt haben, die dem 67-Jährigen sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Sexuelle Belästigung gilt bei Fox als generelles Problem, berichtet die Zeitung. Der Chef von Fox News musste 2015 wegen ähnlicher Vorwürfe abtreten. Werbekunden wendeten sich angesichts der neuen Vorfälle von der Sendung ab.



O'Reilly hatte mit der Mischung aus Information und Unterhaltung in konservativem und christliche-fundamentalistischem Gewand großen Erfolg. Präsident Donald Trump nahm ihn öffentlich gegen die Vorwürfe in Schutz.