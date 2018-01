Wegen der Vorwürfe gegen Regisseur Dieter Wedel sichten mehrere öffentlich-rechtliche Fernsehsender ihre Archive nach Hinweisen auf mutmaßliche sexuelle Übergriffe.

Der Saarländische Rundfunk setzte eine Taskforce ein. Sie werde Akten auswerten und Zeitzeugen befragen, sagte Intendant Kleist im Deutschlandfunk. Auch wenn die Vorgänge strafrechtlich verjährt seien, seien sie nicht ungeschehen zu machen. Die Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch wirft Wedel laut der "Zeit" eine versuchte Vergewaltigung während Dreharbeiten in den 80er Jahren vor. Der damaligen Produktionsfirma sei dies bekannt gewesen, wie aus Akten des SR-Archivs hervorgehe, schreibt die Wochenzeitung.



Auch der NDR kündigte an, man prüfe alte Unterlagen auf mögliche Vorkommnisse bei Wedel-Produktionen. Das ZDF teilte mit, man habe keine Hinweise gefunden.



Beginnend mit einem Artikel in der "Zeit" vor drei Wochen haben mehrere Schauspielerinnen Vorwürfe erhoben, die von sexueller Belästigung bis hin zur Vergewaltigung reichen. Wedel weist die Anschuldigungen zurück.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.