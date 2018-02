Nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs bei Oxfam hat auch die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" derartige Fälle öffentlich gemacht.

Wie die in Frankreich ansässige Dachorganisation "Medicins sans frontières" in Paris mitteilte, gab es im vergangenen Jahr 24 bestätigte Fälle von Belästigung beziehungsweise Missbrauch. Deshalb seien 19 Mitarbeiter entlassen worden.



Die international tätige Entwicklungsorganisation Oxfam steht bereits seit der vergangenen Woche unter Druck, nachdem

britische Medien über Sex-Orgien von Oxfam-Mitarbeitern mit Prostituierten in Haiti und im Tschad berichtet hatten. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe trat Oxam-Vizechefin Lawrence am Montag zurück.

