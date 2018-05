Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein hat sich den Behörden gestellt.

Wie mehrere US-Fernsehsender melden, betrat der 66-Jährige in Begleitung von Anwälten eine Polizeiwache in New York. Gegen Weinstein wird seit Monaten ermittelt. Mehr als hundert Frauen, darunter bekannte Schauspielerinnen, beschuldigen ihn, sie sexuell belästigt oder vergewaltigt zu haben.



Medienberichten zufolge könnte Weinstein in mindestens einem Fall wegen Vergewaltigung angeklagt werden. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 25 Jahre Haft. Auch in London und Los Angeles wird gegen ihn ermittelt. Weinstein selbst bestreitet, jemals nicht-einvernehmlichen Sex gehabt zu haben.



Nach Insiderinformationen stehen Weinsteins Kautionsbedingungen schon fest. Demnach werde er eine Million Dollar hinterlegen und sich verpflichten, ein Überwachungsgerät wie etwa eine Fußfessel zu tragen. Seine Reise- und Bewegungsfreiheit werde eingeschränkt. Seinen Pass müsse er abgeben.



Weinstein galt als einer der einflussreichsten Produzenten Hollywoods. Nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, wurde er von seiner eigenen Produktionsfirma enlassen und aus der Film-Akademie, die auch die Oscars vergibt, ausgeschlossen. Die Weinstein Company ist inzwischen pleite.

