Die Bundeswehr funktioniert – wie alle Armeen dieser Welt – nach dem Prinzip "Befehl und Gehorsam". Dass aber in einer Armee Dinge ablaufen, die nicht im Sinn der Militärführung sind – das haben zuletzt die Ereignisse in Pfullendorf belegt. Im Raum stehen hier herabwürdigende und sexuell erniedrigende Praktiken und Aufnahmerituale. Das sind Dinge, die nicht im Sinn der Führung sein können. Nicht nur, weil sie der Bemühung, die besten Nachwuchs-Kräfte für die Bundeswehr zu gewinnen, diametral entgegenstehen.

Die Diskriminierung von Angehörigen sexueller Minderheiten aber ist etwas anderes. Homosexualität stand in der Bundesrepublik noch lange als Tatbestand im Strafgesetzbuch. Auch in der Bundeswehr war der Vorwurf der Homosexualität für Betroffene im wahrsten Sinn des Wortes existenz-bedrohend. Und das von oben nicht nur gedeckt, sondern gefördert. Man denke nur an die Kießling-Affäre Mitte der Achtzigerjahre.

Noch heute sind Vorurteile, miese Witze und herabwürdigendes Verhalten an der Tagesordnung, und alles andere als ein Randthema, wie heute ganz konkret und aus erster Hand zu erfahren war. Nicht nur in diesem Punkt stellt die Bundeswehr den viel zitierten Spiegel der Gesellschaft dar.

Problembewusstsein ist noch nicht überall verbreitet

Dass Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen daran etwas ändern möchte, ist deshalb nur zu begrüßen. Die Kritik, die sich an dem Workshop entzündete, zeigt: Das Bewusstsein, dass man es hier mit einem Problem zu tun hat, dem man sich stellen muss, ist noch nicht überall verbreitet. Da war von "falschen Prioritäten" die Rede, die die Ministerin setze. Davon, dass man sich nicht vorstellen könne, dass das Thema den Soldaten unter den Nägeln brenne. Ex-Generalinspekteur Kujat ließ sich mit den Worten zitieren, ihm sei von Diskriminierungen in der Truppe nichts bekannt.

Das alles zeigt, dass wir noch lange nicht in Zeiten leben, in denen die sexuelle Orientierung so selbstverständlich akzeptiert wird wie die Schuhgröße oder die Augenfarbe. Gerade in der Männer-dominierten Bundeswehr bleibt da noch viel zu tun.

Es wird sich erweisen, ob der Workshop der Ministerin nur dazu diente, sich selbst zu inszenieren. Als Beobachter hatte man den Eindruck: Sie meint es ernst. Und Symbole zu setzen, kann manchmal entscheidend sein.

Ob die Ministerin es aber schafft, etwas grundlegend zu ändern, wird sich noch zeigen müssen.

Denn auch wenn die Bundeswehr auf dem Prinzip "Befehl und Gehorsam" beruht – befehlen kann Ursula von der Leyen ein Ende der versteckten Diskriminierungen nicht. Wie in der gesamten Gesellschaft ist hier die Bundeswehr als Ganze gefragt.