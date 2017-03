Die Beraterkommission des Papstes gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern in der Katholischen Kirche will auch nach dem Rückzug aller Opfer-Vertreter mit ihrer Arbeit fortfahren.

In einer Mitteilung der Kommission hieß es, man werde neue Wege finden, um sicherzustellen, dass Betroffene die Arbeit der Berater prägten. Einzelheiten wurden nicht genannt. Am ersten März hatte sich mit dem irischen Missbrauchsopfer Marie Collins auch der letzte Vertreter der Betroffenen aus der Kommission zurückgezogen. Collins begründete ihren Entschluss damit, dass die Kongregation für die Glaubenslehre ihre Vorschläge für den Schutz von Kindern ignoriere.



Papst Franziskus hatte die Kommission vor drei Jahren eingerichtet. Sie soll ihm Wege vorschlagen, damit sich sexueller Missbrauch in der Kirche nicht wiederholt.