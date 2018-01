Die Akte "Shutdown" hat im Kongress einen dicken Stempel bekommen. Drauf steht: Wiedervorlage am 8. Februar. Dieser Stempel ist aber vor allem eins, eine Niederlage für die Demokraten. Denn am ersten Tag, an dem dieser Shutdown wirklich zu spüren war, geben sie klein bei. Dabei haben sie nicht mehr in der Hand als am Freitag.

Alles was sie haben, ist eine Erklärung des guten Willens vom Mehrheitsführer der Republikaner im Senat Mitch McConnell. Darauf vertrauen sie. Die Frage ist nur: Zahlt sich das aus? Seit Monaten war klar, dass eine Lösung für die Dreamer und die Einwanderungspolitik her muss, und diese Monate sind ungenutzt verstrichen. Was soll nun in den nächsten drei Wochen anders laufen? Woher soll plötzlich mehr Entschlossenheit für eine überparteiliche Lösung kommen?

Von Trumps Zusage nicht mehr übrig

Und selbst wenn die Politiker im Kongress sich zusammenraufen: Dass der US-Präsident eine Einigung mitträgt, ist alles andere als gesichert. Schließlich hat er schon bei diesem Shutdown bewiesen, dass er sich nicht an sein eigenes Versprechen gebunden fühlt. So hat er noch vor wenigen Tagen vollmundig versprochen, er werde jeden Deal, der ihm vorgelegt wird, unterschrieben.

Er werde sogar gern die Prügel von allen Seiten dafür einstecken. Von dieser Zusage war letztlich aber kein Fitzelchen mehr übrig. Und nun vertrauen die Demokraten darauf, dass es beim nächsten Mal aber anders läuft, dass sie den Pudding an die Wand genagelt bekommen. Ein Spiel mit vielen Unbekannten, schließlich muss auch das mehrheitlich republikanische Repräsentantenhaus noch zustimmen.

Riskantes Spiel auf dem Rücken von 800.000 jungen Leuten

Zum einen ist das ein sehr idealistischer Ansatz, dem man nur wünschen kann, dass er zieht. Zum anderen entlassen sie Trump damit aber auch aus der Verantwortung für diesen Shutdown. Die Lehre aus diesem Wochenende: die Demokraten drohen, aber sie ziehen nicht durch. Ein zahnloser Tiger. Keine Frage, in einem Wahljahr, in dem die Voraussetzungen für die Demokraten gut sind, will man sich nicht selbst ins Knie schießen.

Aber diese möglichen Konsequenzen waren schon vor Freitag klar. Das ist keine Überraschung. Nicht umsonst gibt es jetzt Kritik aus den eigenen Reihen, dass sich Oppositionsführer Chuck Schumer auf den vermeintlichen Deal eingelassen hat, ohne irgendwas in der Hand zu haben. Es ist ein riskantes Spiel auf dem Rücken von rund 800.000 jungen Leuten, den sogenannten Dreamern.

Für sie tickt die Uhr laut und vernehmlich. Denn am 5. März läuft das Schutzprogramm für sie aus. Die Frage ist, wie die Demokraten, die immer noch dabei sind, sich nach dem letzten Präsidentschafts-Wahldebakel neu zu sortieren, dieses Einknicken nach drei Tagen erklären wollen. Die letzten beiden Shutdowns, die Republikaner den US-Präsidenten Obama und Clinton aufgezwungen hatten, haben 16 beziehungsweise 27 Tage gedauert.

Fades Zickzack bleibt im Gedächtnis

Die Republikaner haben was auf's Spiel gesetzt. Das konnten sie der eigenen Basis vermitteln, auch ohne daß dabei groß etwas gewonnen wurde. Was den Demokraten nicht gelingt, ist den Republikanern die Deutungshoheit abzunehmen. Die Lesart, die die Republikaner unermüdlich in den letzten Tagen auf die Öffentlichkeit eingedroschen haben: die Demokraten stellen illegale Einwanderer über die legal im Land lebenden Menschen und das Militär. Eine einfache Formel, die verfängt.

Die Demokraten wirken fast hilflos in ihrer Gegenwehr. Sie müssen lernen, ihre Sache besser zu verkaufen. Und sie müssen einen Kurs steuern, der erkennbar ist. Von diesem Wochenende bleibt ein fades Zickzack im Gedächtnis. Trump kann sich freuen. Er hat sich für seine Verhältnisse bedeckt gehalten während des Shutdowns und statt der große Verlierer zu sein, scheint er mit seiner Strategie gewonnen zu haben. Er wird's die Amerikaner wissen lassen. Regelmäßig, immer wieder.