Sicheres Herkunftsland? Der Streit um die Abschiebungen

Berufsschülerinnen und -schüler in Nürnberg protestieren gegen die Abschiebung ihres afghanischen Mitschülers aus dem Unterricht. In derselben Woche kostet ein Anschlag auf das Diplomatenviertel in Kabul weit über 100 Menschen das Leben: Anlass für die Große Koalition, Abschiebungen nach Afghanistan vorerst auszusetzen – aber nur bis zur Wahl.

Moderation Gudula Geuther