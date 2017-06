Die Deutsche Bahn will ihr Sicherheitspersonal verstärkt mit am Körper getragenen Kameras ausstatten.

Sogenannte Bodycams kommen nach Angaben des Unternehmens ab dem Spätsommer an großen Bahnhöfen sowie im Umfeld von Sport- und anderen Großveranstaltungen zum Einsatz. Die Mitarbeiter sollen die Kameras auf Knopfdruck einschalten können. Ziel sei es, Beweismaterial zu sichern und die Mitarbeiter vor Angriffen zu schützen, erklärte der Infrastrukturchef der Bahn, Pofalla. Bisher hatte die Bahn die Kameras in Köln und Berlin sowie in einigen Zügen getestet.