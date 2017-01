Sicherheit Mann in Neuss unter Terrorvedacht festgenommen

Am Freitagabend war in Wien ein 17-jähriger Terrorverdächtiger festgenommen worden. (AFP / ALEXANDER KLEIN)

Nach der Verhaftung eines Terrorverdächtigen in Wien hat die Polizei in Neuss einen möglichen Komplizen festgenommen.

Ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts sagte, gegen den 21-Jährigen sei Haftbefehl erlassen worden. Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Den Angaben zufolge kam der Hinweis auf ihn von Beamten in Österreich. Auch eine Frau sei festgenommen, später aber wieder freigelassen worden, führte der Sprecher aus. Die Polizei durchsuchte eine Wohnung. - Der am Freitagabend in Wien gestellte 17-Jährige plante möglicherweise ein Attentat in der österreichischen Hauptstadt. Er soll in der Neusser Wohnung übernachtet haben.