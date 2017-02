Sicherheit Städtetag fordert Einstellung von mehr Polizisten

Der Deutsche Städtetag zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis der Tarifverhandlungen. (dpa/picture-alliance/Horst Galuschka)

Der Deutsche Städtetag hat die Bundesländer aufgefordert, mehr Polizisten einzustellen.

Die Lebensqualität hänge wesentlich von der Gewährleistung der Sicherheit ab, erklärte der Verband in Osnabrück. Der Städtetag forderte zugleich eine Ausweitung der Videoüberwachung auf Straßen und öffentlichen Plätzen im Kampf gegen Diebstähle, Einbrüche und Schlägereien. Die Sicherheitslage in Deutschland habe sich verschärft. Der Verband verwies in diesem Zusammenhang auf die Anschläge und Amokläufe in München, Würzburg und Berlin.