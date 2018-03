In seiner ersten Rede im Parlament als Bundesinnenminister hat der CSU-Politiker Seehofer Änderungen in der Sicherheits- und Migrationspolitik angekündigt.

Es müssten neue Wege beschritten und dabei Tempo gemacht werden, sagte Seehofer im Bundestag. Kabinettsbeschlüsse zu den wichtigsten Vorhaben seines Ressorts solle es noch vor der Sommerpause geben. So müsse etwa die Migration gesteuert werden. Es müsse eine "konsequente Abschiebung" von Menschen geben, die nicht in Deutschland bleiben dürften. Außerdem dürfe es "keinerlei sozialromantisches Verständnis bei Straftätern und Gefährdern" geben.



Seehofer führte zwei Passagen des Koalitionsvertrags von Union und SPD als für ihn zentrale Botschaften an; den Wunsch nach einer Überwindung der Spaltung der Gesellschaft und die Berücksichtigung der Lebensbedingungen der hier lebenden Menschen in der Integrationspolitik. Er wolle der Polarisierung entgegenwirken und Menschen zusammenführen, betonte Seehofer.



Als Vertreter der Opposition erklärte der Grünen-Politiker von Notz zur Flüchtlingspolitik, es dürfe kein Zurück hinter die Schlagbäume geben. Er kritisierte zudem die Äußerung von Seehofer, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Damit sähe der Innenminister Zwietracht und trage zur Spaltung bei.



Der CDU-Innenpolitiker Amthor sagte im Deutschlandfunk, er rechne damit, dass Seehofer alle Kraft investieren werde, um die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ankerzentren aufzubauen. Amthor kündigte an, die Koalition werde die Zuwanderung weiter begrenzen, dafür Sorge tragen, dass Identitäten geklärt, und abgelehnte Asylbewerber schneller zurückgeführt würden.



Ebenfalls werden sich Bundesjustizministerin Barley von der SPD und Gesundheitsminister Spahn von der CDU im Plenum äußern. Spahn, dessen Äußerungen zur Armut von Hartz-IV-Empfängern für Kritik sorgten, wird heute im Parlament sein Programm vorstellen. Außerdem spricht seine Partei-Kollegin Klöckner, die das Ressort Landwirtschaft leitet. Bundesumweltministerin Schulz von der SPD präsentiert im Parlament ebenfalls ihre Pläne.



