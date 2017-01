Sicherheitsdebatte Barley (SPD) kontert Kritik de Maizières

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley wirft Bundesinnenminister de Maizère in der Sicherheitspolitik Versagen vor. (dpa / picture-alliance / Bernd Von Jutrczenka)

SPD-Generalsekretärin Barley hat Bundesinnenminister de Maizière nach dessen Kritik an ihrer Partei Versagen in der Sicherheitspolitik vorgeworfen.

Über Monate habe er die Situation beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht in den Griff bekommen, sagte Barley in Berlin. Sie forderte den Minister auf, sich darauf zu konzentrieren, seine Arbeit ordentlich zu machen.



De Maizière hatte den Sozialdemokraten zuvor mangelnde Kooperationsbereitschaft in Fragen von Sicherheit und Terrorabwehr vorgehalten. Er sei nicht sicher, ob alle in der SPD bereit sind, harte Maßnahmen wirklich mitzutragen, meinte der CDU-Politiker.