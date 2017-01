Sicherheitsdebatte Beamtenbund fordert mehr Respekt für Behördenarbeit nach Terroranschlag

Der dbb-Vorsitzende Klaus Dauderstädt eröffnete die Jahrestagung seiner Gewerkschaft in Köln. (Oliver Berg, dpa / picture alliance)

Der Deutsche Beamtenbund beklagt eine mangelnde Wertschätzung der Behördenarbeit nach dem Terroranschlag in Berlin.

Auf der Jahrestagung des dbb in Köln sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Dauderstädt, die öffentliche Kritik an den Mitarbeitern zeuge von einer unrealistischen Erwartungshaltung. Es ärgere ihn, wenn in Medien vor allem von "Überforderung" und "Versagen" die Rede sei.



Bundesinnenminister de Maizière rief dazu auf, die Debatte über die Konsequenzen aus dem Berliner Anschlag "mit Niveau und Respekt" zu führen. Daraus resultierende Ergebnisse seien ein "Zeichen von Stärke einer Demokratie". De Maizière kündigte an, morgen mit Justizminister Maas über dessen Vorschläge zum Umgang mit so genannten Gefährdern zu beraten. Maas erwägt unter anderem Inhaftierungen und den Einsatz elektronischer Fußfesseln.