Sicherheitsdebatte De Maizière fordert EU-weit abgestimmte Asylpolitik

Bundesinnenminister de Maizière (CDU): "Freier Grenzverkehr erst bei EU-einheitlicher Asylpolitik". (dpa picture alliance / Oliver Berg)

Bundesinnenminister de Maizière will die Kontrollen an der österreichisch-deutschen Grenze auf unbestimmte Zeit fortsetzen.

In Köln sagte der CDU-Politiker, die Übergänge seien nach wie vor ein Schwerpunkt bei der illegalen Migration nach Deutschland. Die Kontrollen bedeuteten nicht das Ende des Schengen-Abkommens. Einen freien Grenzverkehr könne es jedoch erst wieder geben, wenn eine EU-einheitliche Asylpolitik verfolgt werde. De Maizière äußerte sich auf der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes, der sich mit der Sicherheitspolitik im Land befasst. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft kritisierte in ihrer Rede die Rassismus-Debatte, die auf den Polizeieinsatz in der Silvesternacht in Köln folgte. Die SPD-Politikerin sagte, das mache sie wütend - so könne man nicht mit den Einsatzkräften umgehen.



Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes, Dauderstädt, hatte zum Auftakt der Konferenz eine mangelnde Wertschätzung der Behördenarbeit nach dem Terroranschlag in Berlin beklagt. Es zeuge von unrealistischer Erwartungshaltung, wenn in Medien vor allem von "Überforderung" und "Versagen" die Rede sei.