Sicherheitsdebatte "Der Rechtsstaat ist immer schwächer geworden"

Der Fall des Attentäters Anis Amri zeige, dass der Rechtsstaat in Deutschland derzeit versage, sagte der FDP-Fraktionschef in Niedersachsen, Christian Dürr, im DLF. Das liege auch daran, dass es vor allem in rot-grün regierten Bundesländern an politischer Unterstützung für die Sicherheitsbehörden mangele.

Christian Dürr im Gespräch mit Jürgen Zurheide