Sicherheitsdebatte Ex-BND-Chef Hanning fordert Stärkung des Verfassungsschutzes

"Organisationsform nebensächlich, wechselseitiger Austausch wichtiger": Ex-BND-Chef August Hanning. (dpa / Marius Becker)

Der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes, Hanning, plädiert für eine Stärkung des Verfassungsschutzes.

Dieser trage insgesamt die Hauptlast bei der Terrorabwehr in Deutschland, sagte Hanning der "Bild"-Zeitung. Unter Verweis auf jüngste Vorschläge von Bundesinnenminister de Maizière betonte er, unabhängig von der Frage, ob eine Zentralisierung notwendig und überhaupt realistisch sei, seien aber Reformen sowohl bei den Landesämtern als auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz wichtig. So müssten etwa gemeinsame Dateien geführt und die IT vereinheitlicht werden. Auch müsse es dringend wechselseitig einen vereinfachten Zugriff auf die jeweiligen Informationen geben. Ausgebaut werden solle daher vor allem der Verbund der Bundes- und Landesebenen, erklärte der frühere BND-Chef weiter. Die Frage der Organisationsform – ob zentralisiert oder wie bisher – sei eher nebensächlich.