Was als Erstes auffällt, ist die Eile. Noch ist nicht wirklich geklärt, warum Anis Amri, der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, seine furchtbare Tat begehen konnte, obwohl er den Behörden als "Gefährder" bekannt war. Trotzdem haben CDU-Innenminister Thomas de Maizière und SPD-Justizminister Heiko Maas schon am vergangenen Dienstag ein Sicherheitspaket vorgelegt, das solche Anschläge in Zukunft verhindern soll. Aus Angst, ausgerechnet im Wahljahr ohne Antwort auf die berechtigte Verunsicherung der Bürger dazustehen, haben sich der gemäßigte Konservative de Maizière und der einst sozialliberale Maas auf eine Reihe von Maßnahmen verständigt, die im Namen der Sicherheit massiv in die Grundrechte eingreifen.

"Entscheidend ist die Verhältnismäßigkeit"

Das muss nicht falsch sein. Der Staat darf die Rechte der Bürger einschränken, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Entscheidend ist dabei die Verhältnismäßigkeit. Der Gewinn an Sicherheit muss in einem vertretbaren Verhältnis dazu stehen, wie schwerwiegend die Prinzipien des liberalen Rechtsstaats verletzt werden. Bei einer Reihe der am Dienstag beschlossenen Maßnahmen ist das durchaus der Fall: bei der Abschiebehaft für abgewiesene Asylbewerber etwa, beim Ausreisegewahrsam oder der Residenzpflicht für Asylbewerber, die falsche Angaben zu ihrer Identität gemacht haben. Für die elektronische Fußfessel, mit der künftig sogenannte "Gefährder" überwacht werden sollen, gilt das nicht.

Eine Fußfessel ist ein weitreichender Eingriff in die Privatsphäre und Bewegungsfreiheit. Voraussetzung für diese Maßnahme war bisher ein Gerichtsurteil, nur für verurteilte Straftäter konnte eine Fußfessel angeordnet werden. Nach dem Willen von de Maizière und Maas soll sich das jetzt ändern. Wer - ohne je eine Straftat begangen zu haben - von den Behörden aufgrund von bundesweit nicht einmal einheitlich festgelegten Kriterien als "Gefährder" eingestuft wird, soll nach den neuen Plänen per Fußfessel überwacht werden können. Dabei ist "Gefährder" eben keine juristische, sondern nur eine polizeiliche Kategorie. Die Fußfessel für "Gefährder" würde gegen einen wichtigen Grundsatz des demokratischen Rechtsstaats verstoßen: Er besagt, dass seine Bürger sich nicht durch ihre Gesinnung strafbar machen können, sondern nur durch ihre Taten. Das gilt auch für Islamisten: Wer konkret einen Anschlag vorbereitet, muss überwacht und belangt werden. Aber allein der Hass auf den Westen und seine freien Gesellschaften ist nicht strafbar.

Die Fußfessel hätte nur verraten, dass Amri sich in Berlin aufhielt

Die Wahrscheinlichkeit, mithilfe der Fußfessel einen zu allem entschlossenen Attentäter aufzuhalten, ist gering. Im Fall von Anis Amri hätte die Fußfessel der Polizei verraten, was sie ohnehin schon wusste oder wissen konnte: dass Amri sich in Berlin aufhielt. Das Attentat auf den Weihnachtsmarkt verhindert hätte sie kaum.

"Sicherheit in Freiheit" hat Kanzlerin Merkel den Deutschen in ihrer Neujahrsansprache versprochen. Beide Werte sinnvoll abzuwägen ist nur möglich, wenn sich die Parteien der Großen Koalition nicht aus Angst vor den Rechtspopulisten der AfD darin überbieten, Kontrolle und Überwachung immer weiter auszubauen. Mit ihrem Maßnahmen- Paket schießen die beiden Minister zumindest zum Teil über das Ziel hinaus. Wichtiger als vorschnelle Aktionen wäre es, zunächst einmal zu klären, ob schärfere Gesetze den Anschlag vom Breitscheidplatz tatsächlich verhindert hätten oder ob doch eher Versäumnisse der Behörden die Ursache dafür waren, dass Amri ungehindert agieren könnte. Sonst entsteht der Eindruck, dass sicherheitspolitischer Aktionismus in Wahrheit von der Frage nach der politischen Verantwortung ablenken soll.

Erst im April vergangenen Jahres hat das Bundesverfassungsgericht jenen Paragraphen des BKA-, des Bundes-Kriminalamt-Gesetzes, der sich mit der Definition von Gefährdern befasst, für verfassungswidrig erklärt. Massive Grundrechtseinschränkungen mit einer so unklaren Kategorie zu begründen, halten die Karlsruher Richter nicht für legitim. Es ist zu hoffen, dass sie auch den neuen Plänen von de Maizière und Maas Einhalt gebieten werden.