Sicherheitsdebatte Merkel dringt auf rasche Entscheidungen

Bundeskanzlerin Merkel in Köln auf der Jahreskonferenz des Deutschen Beamtenbundes in Köln. (Oliver Berg, picture alliance / dpa)

In der Debatte über Konsequenzen aus dem Terroranschlag in Berlin dringt Bundeskanzlerin Merkel auf rasche Entscheidungen.

Auf der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes in Köln sagte Merkel, die Tat mahne zu schnellem Handeln in der Frage des Umgangs mit so genannten Gefährdern. Bundesinnenminister de Maizière hatte zuvor angekündigt, morgen mit Justizminister Maas über dessen Vorschläge zu beraten. Es geht unter anderem um Abschiebehaft für abgelehnte Asylbewerber, auch wenn ihr Herkunftsstaat keine Rücknahme gewährleistet. Außerdem soll Terrorverdächtigen eine elektronische Fußfessel angelegt werden dürfen.



Der Vorsitzende der Linkspartei, Riexinger, kritisierte die Ankündigungen des Ministers. Wer hektisch nach immer neuen Strafen rufe, stelle den Rechtsstaat in Frage. Die bestehenden Gesetze seien ausreichend und müssten lediglich angewendet werden.