Sicherheitsdebatte Merkel sieht Behörden zu Unrecht in der Kritik

Bundeskanzlerin Merkel in Köln auf der Jahreskonferenz des Deutschen Beamtenbundes in Köln. (Oliver Berg, picture alliance / dpa)

In der Debatte über die Sicherheitspolitik hat Bundeskanzlerin Merkel die deutschen Behörden vor Kritik in Schutz genommen.

Bei der Integration von Flüchtlingen leisteten sie gute Arbeit, sagte Merkel auf der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes in Köln. Allerdings müsse auch die Abschiebungspraxis der Bundesrepublik klar kommuniziert werden. In Deutschland erhielten etwa die Hälfte der Asylbewerber aus Afghanistan einen Aufenthaltsstatus. Allen anderen werde zunächst die freiwillige Rückkehr angeboten, bevor es zu einem Abschiebeverfahren komme.



Die Bundeskanzlerin betonte, Behörden prägten das Bild der Menschen vom Staat. Vielen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes schlage jedoch zunehmend Hass entgegen. Als Beispiel nannte sie den Einsatz der Kölner Polizei an Silvester. Das Vorgehen der Beamten sei dennoch richtig gewesen.