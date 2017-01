Sicherheitsdebatte Merkel sieht deutsche Behörden zu Unrecht in der Kritik

Bundeskanzlerin Merkel in Köln auf der Jahreskonferenz des Deutschen Beamtenbundes in Köln. (Oliver Berg, picture alliance / dpa)

In der Debatte über die Sicherheitspolitik hat Bundeskanzlerin Merkel die deutschen Behörden gegen Kritik verteidigt.

Sie leisteten bei der Integration von Flüchtlingen gute Arbeit, sagte die CDU-Politikerin auf der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes in Köln. Allerdings müsse auch die Abschiebepraxis der Bundesrepublik klar kommuniziert werden. Die Kanzlerin kritisierte, dass den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zunehmend Hass entgegenschlage - zum Beispiel nach dem Einsatz der Kölner Polizei an Silvester. Deren Vorgehen sei aber richtig gewesen.



Der Vorsitzende des Beamtenbundes, Dauderstädt, beklagte eine mangelnde Wertschätzung der Behördenarbeit auch nach dem Terroranschlag in Berlin. Es zeuge von unrealistischer Erwartungshaltung, wenn in Medien vor allem von "Überforderung" und "Versagen" die Rede sei.