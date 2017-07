Der Fahrzeugtechnik-Experte Hermann Winner hält es für einen Fehler, dass die automatische Notbremsung in Lkws und Bussen abgeschaltet werden kann. Anlass seiner Äußerungen ist das schwere Busunglück auf der A9 mit 18 Toten, das inzwischen eine Sicherheitsdebatte angestoßen hat.

Winner ist Professor für Fahrzeugtechnik an der TU Darmstadt und Fachmann für autonomes Fahren. Er sagte im Deutschlandfunk, durch die Möglichkeit des Abschaltens werde ein an sich sehr wirkungsvolles System in seiner Wirkung beschränkt. Weil das Abschalten möglich sei, könnten Fahrer eben auch Gebrauch davon machen, etwa, wenn sie nicht genervt werden wollten. Als Beispiel nannte Winner den Fall, dass eine Situation nicht eindeutig sei - ganz gleich ob gefährlich oder nicht. Winner forderte im Interview der dpa "nicht abschaltbare Notbremssysteme, die auf Stau-Enden reagieren." Auch der TÜV Rheinland hat die zu leichte Abschaltbarkeit von Notbremssystemen bereits kritisiert.



Winner machte im DLF auch deutlich, dass bei Reisebussen ein autonomes Fahren noch "ziemlich weit hinten auf der Liste" stehe. Erstens gehöre zum Geschäftsmodell, dass der Fahrer auch der Betreuer sei - und als solcher dann doch wieder ersetzt werden müsste. Und zweitens seien Reisebusse auf sehr verschiedenen Routen unterwegs, bei denen man noch nicht gewährleisten könne, dass die Automatisierung damit sicher umgehen könne. Er sehe, so Winner, momentan noch keine maschinelle Intelligenz, die sich etwa in Rom durch den Verkehr zu einem Hotel manövrieren könne.



Nach dem Busunglück in Bayern dauern die Ermittlungen an. Derzeit steht der verstorbene Fahrer des Reisebusses als möglicher Verursacher des Unfalls im Fokus der Fahnder. Die Staatsanwaltschaft Hof teilte mit, der Firmensitz des Unternehmens in Sachsen sei durchsucht worden. Man habe Unterlagen in Bezug auf den Bus sowie auf die beiden Fahrer sichergestellt.



Der Reisebus war bei Münchberg auf einen Lkw aufgefahren und in Flammen aufgegangen.