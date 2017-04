Der Kieler Politikwissenschaftler Krause warnt davor, dass die Zahl der Anschläge in Europa weiter zunehmen könnte.

Im Deutschlandfunk sagte der Sicherheitsexperte, man müsse sich auf verschiedene Arten von Anschlägen einrichten, vor allem wenn es mit der IS-Terrormiliz weiter bergab gehe. Krause begründet seine Befürchtung damit, dass die Terrormiliz im Irak und in Syrien zunehmend zurückgedrängt wird. Ob ein Land Ziel der Terroristen werde, hänge nicht zwangsläufig mit einem Engagement in der Anti-IS-Koalition zusammen. Vielmehr hänge es davon ab, ob sich Gelegenheiten ergäben, oder ob es in einem Land eine größere Salafistengemeinde gebe, sagte der Kieler Politologe.