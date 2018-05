Der Experte für Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik, Meier, hält nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen eine erneute Produktion von Nuklearwaffen des Iran für möglich.

Das Abkommen sei ein Gegengeschäft gewesen, sagte Meier im Deutschlandfunk (Audio-Link). Nach der Aufkündigung von amerikanischer Seite, könnte sich der Iran seinerseits nicht mehr an seine Verpflichtungen gebunden fühlen - auch wenn er bislang beteuere, an der Vereinbarung festzuhalten. Vor allem falle für Teheran der Anreiz weg, internationale Kontrollen seiner atomaren Aktivitäten zuzulassen. Es sei jetzt an den restlichen Vertragsparteien gelegen, dem Abkommen eine neue Stabilität zu verleihen, sagte Meier. Würde der Iran aber vertragsbrüchig, so schieße er sich ein Eigentor. Zu den angekündigten US-Sanktionen kämen dann nämlich noch die der anderen europäischen Vertragspartner hinzu, erklärte der Sicherheitsexperte. Daran könne der Iran kein Interesse haben.

