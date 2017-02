Sicherheitskonferenz De Maizière: "Staat kommt nicht gegen IS-Propaganda im Netz an"

Innenminister de Maizière bei seinem Statement am 23. Dezember (dpa/ picture alliance / Michael Kappeler)

Die deutschen Sicherheitsbehörden können nach den Worten von Bundesinnenminister de Maizière der islamistischen Propaganda im Internet bislang nichts entgegensetzen.

Diese sei sehr verführerisch und für ihre Zwecke gut gemacht, warnte der CDU-Politiker auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Man müsse der Radikalisierung junger Menschen vorbeugen. Den Kampf gegen den Terror gewinne man nicht nur mit Repression, es brauche auch Prävention. Das müsse gemeinsam mit den europäischen Nachbarn stärker verfolgt werden als bisher.



Zuvor hatte die Außenpolitik der neuen US-Regierung die Debatten auf der Tagung bestimmt. Der amerikanische Vizepräsident Pence bekannte sich im Namen von Präsident Trump zur Nato und sagte, die Vereinigten Staaten würden ihre Verpflichtungen in der Allianz erfüllen. In der Innenstadt von München protestierten nach Polizeiangaben rund 1.900 Menschen gegen die Konferenz. Sie warfen den Teilnehmern vor, nicht an einer Lösung der Konflikte in der Welt interessiert zu sein.