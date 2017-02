Sicherheitskonferenz De Mistura "Brauchen wir eine politische Lösung in Syrien"

Der UNO-Gesandte für Syrien, Staffan de Mistura (l) bei der Münchner Sicherheitskonferenz (dpa picture alliance / Tobias Hase)

Mit Gesprächen über den Friedensprozess in Syrien ist die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen.

Der UNO-Sondergesandte de Mistura forderte die US-Regierung auf, ihre Position im Syrien-Konflikt darzulegen. Er vermisse eine klare Strategie der Vereinigten Staaten, sagte de Mistura. Zugleich warb er erneut für eine politische Lösung für das Bürgerkriegsland. Der türkische Regierungschef Yildirim rief Deutschland auf, sich im Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien und im Irak stärker militärisch zu engagieren. Kontrovers wurde die Rolle des Iran diskutiert. Israels Verteidigungsminister Lieberman warf Teheran vor, die Stabilität in allen Ländern des Nahen Ostens zu unterminieren. Irans Außenminister Sarif hatte zuvor den Verdacht zurückgewiesen, sein Land strebe nach Atomwaffen. Sein saudischer Kollege al-Dschubeir meinte, der Iran sei der größte staatliche Terror-Finanzierer der Welt. Das Land habe Al-Kaida-Terroristen aufgenommen, die von dort aus Anschläge in Saudi-Arabien befohlen hätten.