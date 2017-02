Sicherheitskonferenz De Mistura plädiert für eine politische Lösung in Syrien

Der UNO-Gesandte für Syrien, Staffan de Mistura (l) bei der Münchner Sicherheitskonferenz (dpa picture alliance / Tobias Hase)

Mit Gesprächen über den Friedensprozess in Syrien ist die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen.

Der UNO-Sondergesandte de Mistura forderte die US-Regierung auf, ihre Position im Syrien-Konflikt darzulegen. Er vermisse eine klare Strategie der Vereinigten Staaten, sagte de Mistura. Zugleich warb er erneut für eine politische Lösung für das Bürgerkriegsland. Der türkische Regierungschef Yildirim rief Deutschland auf, sich im Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien und im Irak stärker militärisch zu engagieren. Details nannte er nicht. Diskutiert wurde zudem die Rolle des Iran. Der saudische Außenminister al-Dschubeir meinte, der Iran sei der größte staatliche Terror-Finanzierer der Welt. Israels Verteidigungsminister Lieberman warf Teheran vor, die Stabilität in allen Ländern des Nahen Ostens zu unterminieren.



Lieberman äußerte sich auf der Konferenz auch zum Nahost-Konflikt und sprach sich für die Zwei-Staaten-Lösung aus. An diesem Konzept habe er keinen Zweifel, sagte Lieberman. Vergangene Woche hatte US-Präsident Trump gesagt, die Zwei-Staaten-Lösung sei für ihn nicht die einzige Möglichkeit für einen Friedensschluss.