Sicherheitskonferenz Debatte über Syrien steht an

Die Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof in München. (picture alliance / dpa - Matthias Balk/dpa )

Die Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz befassen sich heute mit dem Bürgerkrieg in Syrien.

Der UNO-Sondergesandte de Mistura will Lösungsvorschläge vorlegen. Auch die Außenminister der Türkei und Saudi-Arabiens wollen sich zu dem Thema äußern. Beide Länder spielen eine wichtige Rolle in dem Konflikt. In wenigen Tagen wollen Vertreter der syrischen Konfliktparteien in Genf über Pläne für eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und Wahlen sprechen.



Zum Abschluß der Sicherheitskonferenz wird es neben Syrien auch um den Nahost-Konflikt und um das Atomabkommen mit dem Iran gehen. Gestern hatte die Außenpolitik der neuen US-Regierung das Treffen bestimmt. US-Vize-Präsident Pence hatte versichert, dass die USA zu ihren Verpflichtungen in der NATO stehen.