Sicherheitskonferenz Debatten über Iran und Syrien auf dem Programm

Die Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof in München. (picture alliance / dpa - Matthias Balk/dpa )

Der iranische Außenminister Sarif hat für ein Dialogforum der Golfstaaten geworben.

Die Länder in der Region müssten Spaltung und Teilung überwinden, sagte Sarif auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Mit einem gemeinsamen Forum könnten Konflikte entschärft werden. Die Rivalität zwischen dem Iran und Saudi-Arabien spielt in vielen Konflikten im Nahen Osten eine Rolle, so im Jemen oder im Syrien-Krieg. Der Iran ist Verbündeter des syrischen Präsidenten Assad.



Weiteres Thema am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz ist der Bürgerkrieg in Syrien. Der UNO-Sondergesandte de Mistura will Lösungsvorschläge vorlegen. Auch die Außenminister der Türkei und Saudi-Arabiens wollen sich zu dem Thema äußern. Beide Länder spielen eine wichtige Rolle in dem Konflikt. In wenigen Tagen wollen Vertreter der syrischen Konfliktparteien in Genf über Pläne für eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und Wahlen sprechen.