Sicherheitskonferenz Debatten über Iran und Syrien auf dem Programm

Der saudische Außenminister Adel al-Dschubeir auf der Münchner Sicherheitskonferenz (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz hat es deutliche Kritik an der Rolle Teherans im Nahen Osten gegeben.

Der saudische Außenminister al-Dschubeir sagte, der Iran sei der größte staatliche Terror-Finanzierer der Welt. Das Land habe Al-Kaida-Terroristen aufgenommen, die von dort aus Anschläge in Saudi-Arabien befohlen hätten. Der israelische Verteidigungsminister Lieberman meinte, Teheran versuche, die Stabilität in allen Ländern des Nahen Ostens zu unterminieren. Im Nahen Osten gehe es längst nicht mehr um den Gegensatz zwischen Juden und Muslimen, sondern um die Auseinandersetzung zwischen Moderaten und Radikalen. Der iranische Außenminister Sarif hatte zuvor den Verdacht zurückgewiesen, sein Land strebe nach Atomwaffen. Der Iran werde niemals Nuklearwaffen bauen, versicherte er.



Weiteres Thema am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz ist der Bürgerkrieg in Syrien. Der türkische Außenminister Cavusoglu erklärte, die anstehenden Friedensverhandlungen in Genf müssten die Basis für eine politische Lösung bilden. Die von Russland initiierten Gespräche in Kasachstan seien nie eine Alternative für die Verhandlungen unter UNO-Vermittlung gewesen.