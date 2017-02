Seit bald sieben Jahren ist in Syrien Krieg. Seit 2011 sind über 400.000 Menschen im Bürgerkrieg gestorben. Die Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz wollen am letzten Tag der Zusammenkunft in München darüber beraten, ob ein Frieden in Syrien möglich ist - und wie dieser herbeigeführt werden kann.

Der Syrien-Sondergesandte der UNO, Staffan de Mistura, will dazu heute darlegen, wie er die verschiedenen Konfliktparteien in Syrien zurück an den Verhandlungstisch bringen will. De Mistura ist derzeit damit beschäftigt, die Chancen für eine Übergangsrregierung, eine neue Verfassung und Wahlen in Syrien auszuloten. Die Wiederaufnahme der Friedengespräche unter Vorsitz der Vereinten Nationen in Genf ist für kommenden Donnerstag geplant. Parallel verfolgen Russland, der Iran und die Türkei eine eigene Vermittlungsinitiative. So fanden bereits Syrien-Friedengespräche im kasachischen Astana statt. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte bei der G20-Außenministerkonferenz in Bonn am vergangenen Freitag, es dürfe keine "Parallelverhandlungen" geben. Die Lösung des Konflikts "wird nur gelingen mit Kooperation".

Guterres dämpft Hoffungen auf Frieden in Syrien

António Guterres, neuer UNO-Generalsekretär dämpfte aber bereits bei seinem ersten Auftritt in München die Hoffnungen der Teilnehmer auf konkrete Ergebnisse. Frieden in Syrien sei nur möglich, wenn keine der Konfliktparteien mehr an einen militärischen Erfolg glaube. Er sei allerdings nicht sicher, ob man diesen Punkt schon erreicht habe. Umstritten sei vor allem, welche Rolle Syriens Machthaber Baschar al-Assad künftig einnehmen soll.

In München wird es heute zudem um den Nahostkonflikt gehen. Auch hier droht neue Gewalt, nachdem US-Präsident Donald Trump offiziell von der Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung abgerückt ist. Vor wenigen Tagen erst hatte er in Washington verkündet, das Weiße Haus werde Bedingungen für einen Friedensschluss zwischen Israel und den Palästinensern nicht länger "diktieren". Anders als sein Vorgänger Obama übt Trump wenig Kritik am israelischen Siedlungsbau. Eine Kehrtwende, auf die nicht nur die palästinensische Autonomiebehörde mit Empörung reagiert und die auf der Sicherheitskonferenz für Debatten sorgen wird.

(tzi/adi)