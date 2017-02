Sicherheitskonferenz Mattis will Abkommen über Lastenverteilung in der Nato

Vorbereitungen für die Münchner Sicherheitskonferenz. (dpa/ picture alliance/ Grigoriy Sisoev)

US-Verteidungsminister Mattis will noch in diesem Jahr ein Abkommen der Nato-Staaten über die künftigen Rüstungsabgaben erreichen.

Nur so könne die Allianz ihre Verpflichtungen erfüllen und eine faire Lastenverteilung erreichen, sagte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Zuvor hatte Bundesverteidigungsministerin von der Leyen höhere Verteidigungsausgaben zugesagt.



Kanzlerin Merkel betonte auf der Konferenz die Bedeutung der Vereinten Nationen. Eine starke UNO könne die multilateralen Bemühungen bei den vielen weltweiten Konflikten voranbringen, sagte sie bei einem Gespräch mit UNO-Generalsekretär Guterres.



Im Ukraine-Konflikt warnte Präsident Poroschenko die USA und die EU vor eiligen Zugeständnissen an Moskau. Der britische Außenminister Johnson führte aus, die fehlende Entschlossenheit des Westens hätte die Krise in der Ukraine und auch die in Syrien erst entstehen lassen. Das wäre unter dem neuen US-Präsidenten Trump so nicht passiert, so Johnson.