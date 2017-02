Sicherheitskonferenz Merkel hebt Bedeutung der UNO hervor

Mit Spannung wird erwartet, ob es in München Klarheit über den künftigen Kurs der neuen Regierung in Washington gibt. (dpa / picture-alliance / Tobias Hase)

Bundeskanzlerin Merkel hat die Bedeutung der UNO und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit bei der Konfliktlösung in der Welt hervorgehoben.

Bei einem gemeinsamen Pressetermin mit UNO-Generalsekretär Guterres sagte Merkel am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, besonders wichtig sei das Thema Krisenprävention. Darin stimme sie mit Guterres überein. Trotz einer schwierigen Lage in der Welt habe die UNO in den vergangenen zwei Jahren große Erfolge erzielt, betonte Merkel. Sie nannte als Beispiele das Klimaabkommen von Paris und die Verabschiedung der Entwicklungsziele für 2030.



Am heitigen zweiten Tag der Sicherheitskonferenz kommt Merkel in München mit US-Vizepräsident Pence zusammen. Es ist das erste direkte Zusammentreffen der Kanzlerin mit einem Mitglied der neuen US-Regierung.