Deutschland sollte nach Auffassung des SPD-Außenpolitikers Annen die Diplomatie in den Mittelpunkt seiner Politik stellen.

Die Bundesregierung könne mit vielen reden, die nicht mehr miteinander reden könnten, sagte Annen im ARD-Fernsehen. Dies habe sich auch bei der gestern zu Ende gegangenen Sicherheitskonferenz in München gezeigt. Bei vielen Reden habe man den Eindruck gehabt, dass die Zeit des "Kalten Krieges" wieder auferstanden sei, so Annen. Dabei müsse man aber wissen, dass die Atmosphäre in Hintergrundgesprächen oft eine ganz andere sei.



Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Kornblum, sagte im Deutschlandfunk, das Hauptereignis der Konferenz sei die demonstrative Teilnahme mehrerer führender US-Politiker gewesen, die damit zeigen wollten, dass die USA ein verlässlicher Partner blieben. Sicherheitsberater McMaster habe die internationale Gemeinschaft mehr oder weniger aufgerufen, nicht darauf zu hören, was Präsident Trump sage und twittere, sondern stärker darauf zu blicken, was seine Beamten täten.

