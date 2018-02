Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor anhaltender Gefahr durch das nordkoreanische Atomprogramm gewarnt.

Sämtliche Nato-Staaten befänden sich mittlerweile in Reichweite nordkoreanischer Raketen, sagte Stoltenberg. Damit Nordkorea sein Nuklearprogramm beende, müsse so viel Druck wie möglich ausgeübt werden. UNO-Generalsekretär Guterres mahnte eine friedliche Lösung des Streits an. Die USA und Nordkorea müssten miteinander reden.



Zum Auftakt des Treffens in der bayerischen Landeshauptstadt hatten Bundesverteidigungsministerin von der Leyen und ihre französische Amtskollegin Parly für mehr militärisches Gewicht der Europäischen Union in der Welt geworben. Es sei eine gemeinsame strategische Kultur Europas nötig, sagte von der Leyen. Parly verlanget eine Erhöhung der Militärausgaben.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.