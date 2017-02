Sicherheitskonferenz US-Verteidigungsminister Mattis: Nato soll 2017 Lastenteilung beschließen

US-Verteidigungsminister James Mattis (Matthias Balk/dpa )

US-Verteidigungsminister Mattis hat sich klar zur Nato bekannt.

Die transatlantische Verbindung sei die beste Verteidigung gegen Instabilität und Gewalt, sagte Mattis in einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Kein Land alleine könne Sicherheit gewährleisten. Dies gehe nur im Team. Er sei zuversichtlich, dass die Allianz in diesem Jahr einen Plan für eine faire Lastenteilung beschließen werde. Zugleich betonte Mattis, die Nato müsse an neue Bedrohungen wie den Terror angepasst werden.



Zuvor hatte Bundesverteidigungsministerin von der Leyen höhere Verteidigungsausgaben zugesagt. Künftig werde es nicht mehr reichen, sich allein auf die amerikanischen Freunde zu verlassen. Zugleich warnte sie die USA vor Alleingängen, etwa in der Russlandpolitik. Die Lasten gemeinsam zu tragen, heiße jederzeit füreinander einzustehen.