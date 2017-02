Sicherheitskonferenz Von der Leyen hält Eröffnungsrede

Vorbereitungen für die Münchner Sicherheitskonferenz. (dpa/ picture alliance/ Grigoriy Sisoev)

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz kommen am Nachmittag mehr als als 30 Staats- und Regierungschefs sowie über 60 Außen- und Verteidigungsminister zusammen.

Zum Auftakt wird Bundesverteidigungsministerin von der Leyen in einer Rede die Rolle Deutschlands in der globalen Sicherheitsarchitektur skizzieren. Anschließend wird ihr US-Kollege Mattis sprechen. US-Präsident Trump hatte die Nato Mitte Januar als obsolet bezeichnet und mehr finanzielles Engagement der europäischen Partner gefordert. Der Sicherheitsexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Mölling, sagte im Deutschlandfunk, die amerikanische Regierung sei über das Ziel hinausgeschossen, wenn sie behaupte, die Nato würde sich nicht am Kampf gegen den Terror beteiligen. Deutschland stelle über 1.000 Soldaten für die Anti-IS-Koalition. Mölling verwies zudem auf den Nato-Einsatz in Afghanistan, der mittlerweile über ein Jahrzehnt dauere. Auslöser dafür sei ein Terrorangriff gewesen.