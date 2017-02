Sicherheitskonferenz Von der Leyen hält Eröffnungsrede

Vorbereitungen für die Münchner Sicherheitskonferenz. (dpa/ picture alliance/ Grigoriy Sisoev)

In München hat die diesjährige Sicherheitskonferenz begonnen.

An dem Treffen nehmen mehr als 30 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 80 Außen- und Verteidigungsminister teil. Zum Auftakt verwies Konferenzleiter Ischinger in einer Rede darauf, dass die Welt derzeit von Nationalismus und Protektionismus bedroht sei. In diesem Umfeld werde es schwieriger, Sicherheitspolitik zu gestalten. Nach Ischinger spricht Bundesverteidigungsministerin von der Leyen. Sie wird in ihrer Ansprache die Rolle Deutschlands in der globalen Sicherheitsarchitektur darlegen. Anschließend wird ihr US-Kollege Mattis eine Rede halten. US-Präsident Trump hatte die Nato Mitte Januar als obsolet bezeichnet und mehr finanzielles Engagement der europäischen Partner gefordert.