Zu Beginn dieses wichtigen Jahres hat der SPD-Vorsitzende sich zu den derzeit drängenden Fragen erklärt: Wie soll der Terror bekämpft werden? Was tut die Politik angesichts der Sorge um Sicherheit? Und wie soll all das mit der freien Gesellschaft in Einklang gebracht werden?

Der SPD-Chef tut damit einen wichtigen Schritt. Denn verbreitet ist unter vielen Linksliberalen die Hoffnung, dass die Sorge um Sicherheit schon irgendwann wieder abklingen wird. Doch das kann man vergessen, spätestens seit dem Anschlag von Berlin.

Das Thema ist da. Es zu ignorieren, täte der Sache nicht gut. Denn falls CDU, CSU und AfD allein über Sicherheit debattieren, wird der Wahlkampf 2017 etwa so wie der Wettbewerb um den Job eines texanischen Sheriffs. Nun aber steigt Gabriel ein. Er erweitert die SPD thematisch, damit sie nicht mehr bloß die Rolle von Angela Merkels bravem Betriebsrat spielt.

In wenigen Wochen wird die SPD ihren Kanzlerkandidaten ausrufen. Scholz, Schulz, Gabriel. Wahrscheinlich Gabriel. Der SPD-Vorsitzende ist das Gesicht des Januars, weil er das Thema des Januars zu seinem gemacht hat. Sicherheit und Freiheit - Gabriel hat dazu ein Konzept geschrieben. Er zeigt damit, dass die SPD einen echten Beitrag leisten kann.

Er verlangt härtere Regeln, um sogenannte Gefährder ohne Aufenthaltsrecht in einsperren zu können. Aber er sagt eben auch, dass die Hälfte der Gefährder im Land einen deutschen Pass hat. Abschiebehaft käme für deutsche Dschihadisten deshalb gar nicht in Frage. Und: Gabriel unterscheidet zwischen Islam und Islamismus. Moscheengemeinden will er zu Partnern des Rechtsstaats machen. Gegenüber islamistischen und salafistischen Gemeinden verlangt er Härte.

Nicht nur Terror bekämpfen, sondern auch die Ursachen

Er will nicht nur den Terror bekämpfen, sondern auch die Ursachen des Terrors. Prävention und Repression. Freiheit und Sicherheit: Vier Regierungsjahre lang oszillierte Sigmar Gabriel zwischen Rollen und Positionen, am Ende ist das Bild von ihm ganz verwackelt. Nun, zu Beginn des Wahljahrs, bekommt er plötzlich eine Balance hin. Und Balance zwischen Freiheit und Sicherheit tut not. Das erkennt man am zweiten Akteur dieser Woche, am Bundesinnenminister, an Thomas de Maizière von der CDU. Auch er ist mit einem Sicherheitskonzept ins Jahr gestartet.

Es ist ein dicker Katalog, der - zugegeben - auch sinnvolle Vorschläge enthält. Vernünftig wäre es zum Beispiel, für nationale Katastrophenlagen ein klares, länderübergreifendes Krisenmanagement einzuführen. Und ja: Gegenüber Islamisten, die der Staat als Gefährder einstuft, muss der Staat auch offensiv auftreten. Doch ansonsten empfiehlt de Maizière einen Umbau, der weder zweck- noch verhältnismäßig ist. Die Bundespolizei will er zu einer - so nennt er es - "echten Bundespolizei" formen, indem er den Ländern Kompetenzen bei der Polizeiarbeit wegnimmt. Die Landesämter für Verfassungsschutz will er gleich ganz abschaffen. Stattdessen soll ein großer Inlandsgeheimdienst des Bundes her.

Zentralisieren, wo es nur geht

Dass Landes- und Bundesbehörden intelligenter und enger kooperieren, reicht de Maizière nicht. Auch dass sie mehr Personal bekommen und besser ausgerüstet werden, ist ihm nicht genug. Stattdessen will er zentralisieren, wo es nur geht. Der Bund sorgt für die Sicherheit, so stellt er sich das vor, und die Länder helfen ein bisschen mit. Das Paradoxe: Überall, wo de Maizière hinkommt, lobt er den starken Staat. Und nun möchte er ihn erstmal auseinandernehmen und dann in Berlin wieder zusammenbauen. Dabei konnte diese zentralistische Bauart in Frankreich die islamistischen Anschläge nicht verhindern. Dabei ist es abwegig, in den nächsten Jahren die Terroristen von einer Behördenbaustelle aus zu bekämpfen. Dabei werden die Bundesländer eine derartige Großreform befehden.

Egal, de Maizière will endlich in die Offensive kommen. Er hat dabei die Unterstützung der Kanzlerin. Merkel und ihr Bundesinnenminister wollen etwas aufbieten gegen die AfD. Das Konzept der Zentralisierung soll Entschlossenheit vermitteln.

Die Stärke des SPD-Chefs Sigmar Gabriel ist es, dass er um den Ausgleich zwischen Freiheit und Sicherheit ringt. Dagegen ist die Stärke des Thomas de Maizière bloß: Lautstärke.

