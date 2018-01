Ein grundlegender Designfehler bei Computer-Prozessoren macht offenbar Milliarden Laptops, Server und Smartphones angreifbar.

Durch diesen ist es möglich, Passwörter oder andere Informationen abzugreifen. IT-Experten haben die Lücke auf Chips von Intel, AMD und ARM nachgewiesen. Betroffen ist eine Technik, die seit Jahren in den Chips verwendet wird. Ob und in welchem Ausmaß die Schwachstelle schon ausgenutzt wurde, ist nicht bekannt.



Die großen Betriebssystem-Hersteller arbeiten an Software-Aktualisierungen, um die Lücke zu schließen. Dies könnte Medienberichten zufolge aber zu spürbaren Leistungseinbußen führen. Die Rede war von bis zu 30 Prozent. Intel erklärt dagegen, in den meisten Fällen würden betroffene Geräte maximal zwei Prozent langsamer.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.