Von den Sicherheitslücken auf IT-Chips sind auch alle iPhones, iPads und Mac-Computer von Apple betroffen.

Ein Software-Update für den eigenen Internet-Browser Safari solle diese Einfallstore für Hacker in Kürze schließen, teilte der US-Konzern mit. Es werde in den nächsten Tagen bereitgestellt.



Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik riet Bürgern und Unternehmen zu einem zügigen Update ihrer Computer und Smartphones.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.