Sicherheitspolitik De Maizière und Maas beraten über Ausweitung der Abschiebehaft sogenannter Gefährder

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU, r.) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) (dpa / Soeren Stache )

Bundesinnenminister de Maizière und Justizminister Maas wollen heute als Konsequenz aus dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt über ein härteres Vorgehen gegen sogenannte Gefährder beraten.

Im Vorfeld deutete sich bereits an, dass beide Minister eine Ausweitung der Abschiebehaft befürworten. Außerdem sollten Rückführungen abgelehnter Asylbewerber generell beschleunigt werden. De Maizière und Maas streben ferner den Einsatz von Fußfesseln für Gefährder an.



Maas sprach sich dafür aus, Ländern, die abgelehnte Asylsuchende nicht wieder aufnehmen, Fördermittel zu streichen. Man müsse die Herkunftsländer viel stärker in die Pflicht nehmen, sagte der SPD-Politiker der "Saarbrücker Zeitung".